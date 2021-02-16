الرئيس العراقي يشدد على تأمين مستحقات الفلاحين المالية ومفردات الحصة التموينية

2021/02/16 | 15:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة، علاء أحمد حسن.وأكد رئيس الجمهورية، في اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة كورونا، وتأمين مستحقات …

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