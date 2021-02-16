تسعة مقترحات برلمانية حول قانون الموازنة

2021/02/16 | 15:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، حازم الخالدي، الثلاثاء، مجموعة ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة.

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