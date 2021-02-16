اللواء رسول: نتائج اللجنة المشكلة بشأن استهداف أربيل ستعلن بعد استكمال التحقيق

2021/02/16 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن أمن أربيل هو من أمن العراق ،مشدداً على أن اللجنة التحقيقية المشكلة قادرة على الوصول الى النتائج.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة شكل لجنة تحقيقية مشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للوقوف على ملابسات الاعتداء على مطار أربيل"، مشيراً الى أن "هذه اللجنة ستعمل وستصل الى نتائج بعد أن تستكمل التحقيق".

وأشار الى أن "اللجنة التحقيقية قادرة على أن تصل الى نتائج وارسال التحقيق الى القائد العام".

ومن جانب آخر قال اللواء رسول: إن "التحقيقات مستمرة مع العصابة التي تم اعتقالها في محافظة البصرة وهي أخطر وأكبر عصابة"، مؤكداً أن "النتائج ستظهر في حال استكمال التحقيقات من الجهات المختصة".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الاثنين ، ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص.

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