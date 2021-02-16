العراق: إصابات كورونا تقترب من 4 الاف خلال 24 ساعة والشفاء يكسر حاجز 609 الف حالة

2021/02/16 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء الموافق 16 شباط 2021.

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