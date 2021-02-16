متحدث حكومي يحدد موعد اعلان نتائج التحقيق الخاصة باستهداف أربيل

2021/02/16 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة التحقيقية اليت شكلت للوقوف على ملابسات حادث اربيل ، قادرة على الوصول الى النتائج.

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