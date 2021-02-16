طهران تدرس إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى السعودية براً عبر العراق

2021/02/16 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية،

ان طهران تدرس إيفاد حجاجها براً عبر

العراق الى السعودية في حال موافقة

الأخيرة، مشيراً الى القيود على

الرحلات الجوية في المطارات السعودية.

وقال رئيس المنظمة علي رض

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