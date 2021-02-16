2021/02/16 | 15:48 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: غرامة مالية 50 ألف دينار لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص أو من لا يرتدون الكمامات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء، فرض غرامة مالية 50 ألف دينار
لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص أو
من لا يرتدون الكمامات.
وقال متحدث باسم المرور، خلال مؤتمر
صحفي مشترك حول تطبيق إجراءات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: غرامة مالية 50 ألف دينار لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص أو من لا يرتدون الكمامات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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