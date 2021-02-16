المرور: غرامة مالية 50 ألف دينار لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص أو من لا يرتدون الكمامات

2021/02/16 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الثلاثاء، فرض غرامة مالية 50 ألف دينار

لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 أشخاص أو

من لا يرتدون الكمامات.

وقال متحدث باسم المرور، خلال مؤتمر

صحفي مشترك حول تطبيق إجراءات

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