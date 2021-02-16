آلية عمل 16 مستشفى جديدة في كل المحافظات: الكاظمي وجه بعدم الاستثمار

2021/02/16 | 16:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعدم إحالة المستشفى الألماني في المحافظة إلى الاستثمار، فيما تحدث عن آلية عمل جديدة لإدارة المشفى.

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وقال الياسري في مقطع مصور بثه مكتبه الإعلامي وتابعه "ناس"، (16 شباط 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة ومحافظة النجف، اتفقوا على عدم إحالة المستشفى الألماني إلى الاستثمار"، مبينا أن "هناك فقرة في موازنة 2021، تشير إلى المستشفيات الجديدة الموزعة في عدد من المحافظات العراقي والبالغة 16 مستشفى، والتي اكتمل منها مستشفى النجف وكربلاء، وبعضها وصل إلى نسبة انجاز متقدمة، سيتم التعاقد على إدارتها فقط".

وأضاف، أن "الحكومة ستتعاقد مع شركات مختصة بإدارة المسشتفيات فقط، أي تشغيل المستشفى، والدولة تدفع الرواتب والأجور لهذه الإدارة"، مبينا أن "الكوادر ستكون عراقية، ولكن الإدارة جهة مستقلة اجنبية كي لا يتم التدخل بعمل إدارة المشفى وللسيطرة التامة على العمل، ويتم توفير كل التخصيصات اللازمة، وقد يتم توفير كوادر وكفاءات علمية أجنبية لإجراء عمليات داخل المستشفى".

وبين، "سيتم تقسيم المشفى إلى ثلاثة اقسام، 30% مجاناً للمواطنين، و30% مدعوماً، و40% تجاري"، مبينا أن "كل هذه الأموال تصرف للمستشفى وخدماتها، وهذه رؤية الحكومة".

وأشار الياسري إلى أنه "سابقا كان هناك حديث على الإحالة إلى الاستثمار لكن انتهى هذا الأمر بالكامل".

وعن المستشفى الألماني في المحافظة بين الياسري، "الشركة تلكأت ووزارة الصحة والحكومة سددت كل المستحقات الخاصة بالشركة، إلا أن جهاز الكاما كاميرا ونصف الأسّرة لم تصل، كما لم تصل بعض الأجهزة الخاصة بالأرشفة والمعدات الخاصة بالتشغيل ايضا، حتى هذه اللحظة".

وبين، أن "الوزارة لديها إجراء وستنفذه على حساب المقاول، بمبلغ يصل إلى مليون إلى مليون ونصف المليون دولار".

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