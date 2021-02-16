إيران تنفي صلتها بهجوم أربيل: نعارض أي عمل يضر بأمن العراق

2021/02/16 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها "تعارض أي أعمال تضر بأمن العراق" ونفت إشارة بعض المسؤولين العراقيين إلى صلتها بجماعة غير معروفة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في مدينة أربيل على القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق.

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