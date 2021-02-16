العمليات المشتركة توضح بشأن حظر التجوال: لا مجاملات وامتيازات

2021/02/16 | 16:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت العمليات المشتركة، أن أنها وضعت الأوقات المحددة التي تتيح للمنتسبين تبديل شفتات دوامهم، لافتةً إلى أن مخالفة هذا التوقيت سيعرض المنتسب والضابط نفسه للمحاسبة سواء في الداخلية أو الدفاع وكذلك الحشد الشعبي.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الوضع الراهن حتم علينا وضع أوقات محددة تتيح للمنتسبين تبديل شفتات دوامهم"، مشيرًا إلى أن "غير ذلك سيعرض المنتسب والضابط نفسه للمحاسبة سواء في الداخلية أو الدفاع وكذلك الحشد الشعبي وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأوضح أن "القوات الأمنية ستكون متواجدة في جميع المناطق".

ولفت الخفاجي إلى أن "جميع صنوف القوات المسلحة ستكون معرضة للمحاسبة في حال مخالفة توجيهات العمليات المشتركة، الخاصة بتطبيق تعليمات الصحة والسلامة".

وتابع المتحدث، أنه "في حال حدوث أي تغيير بالواجبات الأمنية، سيكون من الساعة السادسة صباحًا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بعدها سيتعرض المخالف للمحاسبة".

وأكد أن "العمليات المشتركة لن تسمح للمنتسبين بالتجول بعجلاتهم خلال أوقات حظر التجوال الشامل، وسيعرض المنتسبون أنفسهم للمسائلة في حال اصطحاب أي مدني أثناء التجول".

وبيّن الخفاجي، أنه "لن يكون هناك مجاملة وامتيازات في تطبيق الحظر الصحي الخاص بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأشار إلى أن "واجب العمليات المشتركة الأساسي، هو إنجاح الخطة الخاصة بتطبيق الحظر الصحي، وأن التعاون سيقلل من وقت الحظر".

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