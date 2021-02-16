الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق

2021/02/16 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء وحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وألّا يكون العراق حديقة خلفية لها"، لافتاً الى أنه " وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة""، مشدداً على أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب."

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