بتكوين تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن العملة الرقمية بتكوين اخترقت حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق.

يأتي ذلك، بعدما سجلت بيتكوين، صباح اليوم، مستوى تاريخيا، حيث صعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت موسكو، سجلت العملة الرقمية في منصة CoinMarketCap قراءة عند 49482 دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى مستوى 49079 دولار.

ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة “تسلا” في مطلع فبراير الجاري أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في عملة “البيتكوين” كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.

بالإضافة لذلك تعتزم الشركة البدء في استخدام العملة الرقمية في الدفع لقاء منتجاتها في المستقبل القريب.

وارتفعت العملة المشفرة 72% منذ بداية العام الجاري.

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