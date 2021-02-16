2021/02/16 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى وخلط الأوراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه ان “العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى وخلطالأوراق“.

واوضح ان “هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لايكون العراق حديقة خلفية لها“.

واضاف “وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين“.

وتابع “قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين فيالبصرة“.

ولفت الى ان “الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى وخلط الأوراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى وخلط الأوراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).