2021/02/16 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اتخذ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، فيما أكد ان ما حدث يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يهدف لخلط الأوراق..



الكاظمي يتخذ قراراً بشأن قصف مطار أربيل المركز الخبري الوطني.

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