الكاظمي: قصف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن حادثة القصف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تهدف إلى "خلق الفوضى وخلط الأوراق".

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كوردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأضاف، "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

وفي شأن أمني آخر، أشار الكاظمي، إلى أن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة"، مشدداً على أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب".

PUKmedia متابعة

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