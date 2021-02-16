2021/02/16 | 16:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان برلمان كوردستان وبشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل ليل أمس الاثنين.

وقال البرلمان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، وهذا نصه:

"مع الأسف قام إرهابيون الليلة الماضية في عمل جبان بقصف مناطق من عاصمة إقليم كوردستان.

باسم برلمان كوردستان ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان على مطار أربيل الدولي وبعض المناطق السكنية في أربيل.

إن إقليم كوردستان ملاذ آمن لجميع المكونات، حيث استقبل آلاف المشردين من المدن العراقية الأخرى، وحتى من دول الجوار، وعلى المستويين الرسمي و الشعبي؛ لذا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أولا المحافظة على هذا الملاذ الآمن، وإن على الدولة العراقية الاتحادية الالتزام بالواجبات الدستورية والقانونية والسياسية التي على عاتقها، وأن تستعجل بالتعاون مع حكومة الإقليم لسدّ الفراغ الأمني الذي يستغله الإرهابيون والحاقدون للاعتداء على إقليمنا، وإحداث بلبلة في المدن والقصبات.

وفي الختام نرى من الضروري الاسراع باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منفذي هذا الاعتداء، ونشاطر أهالي الضحايا أحزانهم، راجين الشفاء العاجل للجرحى".

PUKmedia عن اعلام برلمان كوردستان

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يدين وبشدة القصف الصاروخي لمدينة أربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يدين وبشدة القصف الصاروخي لمدينة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).