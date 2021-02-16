المرور تحدد الطرق المفتوحة خلال حظر التجوال


المرور تحدد الطرق المفتوحة خلال حظر التجوال
2021/02/16 | 16:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

 

سومر نيوز: بغداد..

حددت المديرية العامة للمرور، الثلاثاء، الطرق التي ستكون متاحة لمركبات الحمل أثناء...

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