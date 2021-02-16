2021/02/16 | 16:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المرور تحدد الطرق المفتوحة خلال حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
حددت المديرية العامة للمرور، الثلاثاء، الطرق التي ستكون متاحة لمركبات الحمل أثناء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المرور تحدد الطرق المفتوحة خلال حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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