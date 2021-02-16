البيتكوين تخترق مستوى 50 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اخترقت عملة البيتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع الحاد في أكبر عملة مشفرة في

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