2021/02/16 | 16:12 - المصدر: المعلومة
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: القواعد الامريكية في المنطقة لن تخيف الشعوب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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