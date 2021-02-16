الكاظمي: هجوم أربيل يهدف الى تحقيق أمرين.. ويصدر توجيها

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اليوم

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منذ 17 دقیقة

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عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، القصف الصاروخي لمحافظة اربيل بانه يهدف الى خلق الفوضى وخلط الاوراق، فيما اشار الى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بالحادث.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، اليوم (16 شباط 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، قال إن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق".

واضاف الكاظمي بحسب البيان، ان"هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها"، لافتا الى انه "وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".

واشار الى ان "قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة"، مبينا ان "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدما في هذا الجانب".

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