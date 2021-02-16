توجيه من المرور العامة بعد أكمال الصيانة الفنية للنظام

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن استئناف العمل في مجمعات التسجيل اعتبارا من يوم غد.

وقال قسم الاعلام بالمديرية في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، اليوم (16 شباط 2021)، إن "مديرية المرور العامة استأنفت العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات ابتداءاً من يوم غد الاربعاء بعد ان تم الانتهاء واكمال عملية الصيانة في النظام من قبل الشركة المنفذة والكوادر الفنية لمديريتنا".

واضاف ان "مدير المرور اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين يدعو المراجعين لدوائر مديرية المرور العامة الى الألتزام التام بالاجراءات الوقائية الصحية، حفاظاً على سلامة الجميع".

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