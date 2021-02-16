عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق

2021/02/16 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

– الكاظمي: العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها.

– الكاظمي: وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين حكومتي بغداد وأربيل لإلقاء القبض على المجرمين.

– الكاظمي: القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العصابة “فرق الموت” التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة.

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