2021/02/16 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل المركز الخبري الوطني.

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