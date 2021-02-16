2021/02/16 | 16:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلف الناتو يرفع عدد قواته في العراق الى نحو 5000 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الناتو يرفع عدد قواته في العراق الى نحو 5000) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلف الناتو يرفع عدد قواته في العراق الى نحو 5000) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).