ديالى تبدأ بمعالجة اول وجبة من “مدمني المخدرات”

2021/02/16 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، البدء بمعالجة اول وجبة من مدمني المخدرات في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـوكالة /المعلومة/، ان “مركز معالجة الادمان في بعقوبة والذي يعد الاول من نوعه على مستوى ديالى بدء بمعالجة اول وجبة من مدمني المخدرات وعددها 10 بالتنسيق مع شرطة ديالى”.

واضاف، ان “معالجة الادمان من الاطر الطبية المعقدة التي تحتاج تاني وصبر وتطبيق صارم لبرامج محددة مع المدمنين لاجل وصولهم الى مرحلة تجعلهم قادرين على الاستغناء عن المخدرات وتعاطيها كونها سموم تفقد العقل وتدفع بهم الى هاوية المجهول”.

واشار الى ان “مركز معالجة الادمان افتتح قبل اكثر من اسبوع بحضور وزير الصحة وجاء من اجل انقاذ العشرات من مدمني المخدرات من افة الادمان وايجاد علاجات تضمن عودتهم الى مسار الحياة الطبيعية”.

وكانت صحة ديالى اعلنت قبل اكثر من اسبوع افتتاح مركز علاج الادمان الاول من نوعه في تاريخ المحافظة.انتهى/ 25 ف

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