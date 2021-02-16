الكاظمي: العمل الإرهابي الذي استهدف كردستان يهدف لخلق الفوضى

2021/02/16 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة،

اليوم الثلاثاء، ان استهداف إقليم

كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط

الأوراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء،

بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون

الخبرية، ان "العمل ا

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