أتلاف مواد متنوعة في كمركي طريبيل الحدودي ومطار بغداد الدولي

2021/02/16 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الثلاثاء،

أتلاف مواد متنوعة تدخل في عملية الغش

التجاري والصناعي في جمركي طريبيل

الحدودي ومطار بغداد الدولي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان، أنه "تم

أتلاف مواد متنوعة تدخل في عملي

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