أردوغان يلوح لبقاء قوات بلاده شمالي العراق

2021/02/16 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد عناصر منظمة “بي كا كا”، شمالي العراق، في المرحلة القادمة إلى المناطق التي رأى أنها “تشكل تهديدًا على البلاد”.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأناضول التركية، إن “تركيا تكافح منظمة بي كا كا […]

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