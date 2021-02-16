الجبهة التركمانية تدين الهجوم وتدعو الى إيجاد حلول سياسية توحد المجتمع

2021/02/16 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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دانت الجبهة التركمانية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة الاثنين

وأكدت الجبهة في بيان وقوفها مع أهالي أربيل على حد قول البيان عادة الهجوم بانه محاولة لخلط الأوراق واثارة الفتن بين مكونات الشعب مشيرا الى أهمية إيجاد حل سياسي واجتماعي لتنظيم العلاقة بين جميع أطياف المجتمع العراقي وان تكون الهوية الوطنية هي الجامع لكل العراقيين وفق الشراكة والتوازن وترسيخ الثقة المفقودة على حد وصف البيان .

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