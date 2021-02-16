النجف ’صامدة’ عند ’صفر’ وفيات في الموقف الوبائي

2021/02/16 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فصّلت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في المحافظة.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2021)، إن "الكوادر الصحية في دائرة صحة النجف، سجلت 446 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 245 مصاباً إلى الشفاء، فيما لم تسجل مستشفيات المحافظة أية حالات وفاة خلال المدة المذكورة".

وبهذا يصل إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 26841 إصابة، و إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 22959 حالة شفاء، فيما توفي منذ ظهور الجائحة في المحافظة ولغاية اليوم 334 مصاباً.

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