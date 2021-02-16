الخارجية تدين قصف مطار أربيل وتوضح بشأن مجريات التحقيق

2021/02/16 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الخارجة العراقية، الثلاثاء، 16 شباط، 2021، بيانا بشأن استهداف مطار أربيل الدولي يوم أمس، فيما أكدت أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها ، وتؤكِّدُ إنَّ الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت ‏أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات"‎.

واضاف البيان أن "الوزارة تعرب عن شكرها للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة‎"، لافتا إلى أن "التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم، وستتخذ الحكومة ‏كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة‎".

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