الخارجية: الحكومةَ ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الخارجيّة، اليوم الثلاثاء، ان الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “ندينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها، يوم الاثنين2021/2/15″، مؤكدة إنَّ “الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات”.

واضافت الوزارة، “كما نُعرِبُ عن شكرنا للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة”، مشيرة الى إنَّ “التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم، وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة”.

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