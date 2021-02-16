تسجيل 138 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 16/2/2021، تسجيل 138 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما تمائل 105 حالات للشفاء.

يتبع..

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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