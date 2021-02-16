غربي كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بكورونا

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الإصابة هي لــ 4 إناث و3 ذكور.

واضاف مصطفى، أن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: الحسكة 3 حالات - قامشلو 1 حالة - منبج 3 حالات.

وأكدّ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، كما تم تأكيد شفاء 3 حالات أخرى.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8579 حالة مؤكدة منها 306 حالة وفاة و 1236 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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