وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الإصابة هي لــ 4 إناث و3 ذكور.
واضاف مصطفى، أن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: الحسكة 3 حالات - قامشلو 1 حالة - منبج 3 حالات.
وأكدّ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، كما تم تأكيد شفاء 3 حالات أخرى.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8579 حالة مؤكدة منها 306 حالة وفاة و 1236 حالة شفاء.
PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غربي كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غربي كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).