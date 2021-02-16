يشكلون 13%.. رقم

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجموع سكا...

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