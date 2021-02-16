2021/02/16 | 17:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستفتاح" تقليد شرقي يسعد الباعة في الأسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستفتاح" تقليد شرقي يسعد الباعة في الأسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).