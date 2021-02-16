ارتفاع خام

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر خام "نايمكس" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى في أكثر من عام، مع تعطل الإنتاج نتيجة لموجة باردة في ولاية "تكساس"

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