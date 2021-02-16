وكالة: كوريا الشمالية تسرق تقنيات لقاح “فايزر”

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..تحدثت مصادر إعلامية عن قيام كوريا الشمالية بمحاولة سرقة بيانات وتقنيات تصنيع لقاح “فايزر” الأمريكي، المخصص لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد.وأكدت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، قيام كوريا الشمالية بعدة محاولات لاختراق خوادم تصنيع لقاح “فايزر” الأمريكي.وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، حاولت كوريا الشمالية قرصنة خوادم شركات تصنيع الأدوية الأمريكية المحلية بهدف “الحصول على المعلومات التقنية حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكرته وكالة الاستخبارات الوطنية للنواب”.ونوهت الوكالة إلى أن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية “كشفت النقاب” عن تلك المعلومات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية في الجمعية الوطنية.



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