اللامي : قدمنا مقترح لاستثناء الوكالات والصحف من حظر التجوال

2021/02/16 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، الثلاثاء، عدم شمول العاملين في الوكالات الإخبارية بتصاريح الصحة والسلامة الوطنية رسميا لغاية الان ، لافتا الى تقديمه طلب باستثنائهم من الحظر.

وقال اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة خصصت العمل عن بعد بنظام “الاون لاين”، للصحفيين العاملين في الصحف كافة ولا توجد استثناءات من النقابة او الصحة لهم”.

وأضاف، ان “عمل الصحفيين في الوكالات الإخبارية لم يأت بالاستثناءات شيء عنهم”، مؤكدا، انه” تم رفع كتاب شمول الوكالات الإخبارية بالاستثناءات ولعدد لا يتجاوز الـ٥ عاملين فقط”.

واشار الى انه” لغاية الآن لم تصل لنا موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الخصوص وستقوم النقابة بتعميمه على الوكالات أسوة بالفضائيات”.

وأعلن اللامي، في وقت سابق من اليوم عن شمول 25 عاملا في الفضائيات بتصاريح التنقل أثناء فترة الحظر و10 فقط بالنسبة للاذاعات”.انتهى / 25ر

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