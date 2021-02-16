إيران تبدأ مناورات عسكرية بحرية مع قطعات روسية شمالي المحيط الهندي

2021/02/16 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت القوات الإيرانية مناورات بحرية تشارك فيها قطع عسكرية روسية في شمالي المحيط الهندي لتعزيز أمن التجارة البحرية وفق التلفزيون الايراني الرسمي

وتقام المناورات على مساحة 17 ألف كلم مربع بمشاركة وحدات من القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين إضافة الى قطع بحرية روسية وفق ما أفاد المتحدث باسم المناورات الأميرال غلام رضا طحاني ..وقال طحاني إن الهدف من هذه المناورات هو لتعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة القرصنة البحرية والإرهاب وتبادل المعلومات ..وكان أسطول بحر البلطيق الروسي أفاد في بيان ان ثلاث قطع بحرية روسية ستشارك في المناورات، موضحا أن الأخيرة ستشمل تمارين لتحرير سفينة تجارية مختطفة من قبل قراصنة وكذلك اطفاء الحرائق في عرض البحر.

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