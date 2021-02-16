المرور تستأنف العمل في مجمعات التسجيل غداً

2021/02/16 | 17:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، إستئناف العمل في مجمعات التسجيل إعتباراً من يوم غد الاربعاء.وقال المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخنة منه، ان “مديرية المرور العامة استأنفت العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الأربعاء بعد أن تم الانتهاء وإكمال عملية الصيانة في النظام من قبل الشركة …

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