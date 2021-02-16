تطمينات حاسمة لفئات محددة بشأن تثبيت تخصيصاتها في موازنة 2021

2021/02/16 | 17:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، اعادة ثلثي مبلغ تمت مناقلته من الوزارة، فيما اشار الى تثبيت حقوق وتخصيصات ذوي الإعاقة ضمن موازنة 2021.

وقال الوزير إن “العراق يمر بأزمة اقتصادية ووبائية وتخفيض قيمة الدينار العراقي؛ ما أثر سلبا على كثير من الشرائح، فضلا عن مشكلة ازدياد معدلات البطالة”.

وأضاف “خلال الأيام الماضية، تمت مناقلة مبلغ مخصص للوزارة ضمن موازنة 2021 والبالغ ترليون دينار، إلى أبواب أخرى في الموازنة، وذلك وفقاً لتقديرات اللجنة المالية وحسب وجهة نظرها”.

وتابع، “وبعد المنشادات الكثيرة من المستفيدين من خدمات وزارة العمل، قمنا بجهود كبيرة بالتنسيق مع اللجنة المالية وكذلك رؤساء الكتل السياسية، حيث كان لي اتصال يوم أمس مع رئيس اللجنة المالية واعضاء اللجنة، وكان لي ايضا اتصالا مع رئيس اللجنة المالية، وتمت إعادة ثلثي المبلغ، ووصلنا إلى نتائج جيدة جداً، وذلك من خلال توفير أكثر من ترليون و300 مليار دينار عراقي، إلى تخصيصات الوزارة وتحديداً تخصيصات الحماية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، واطمئن ذوي الإعاقة بأنه تمت المحافظة على حقوقهم كما ذكرنا أنها ستكون موجودة في الموازنة”.

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