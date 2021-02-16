الدفاع تتخلى عن مواقعها الأمنية في الانبار وتعرضها للاستثمار

2021/02/16 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع استغنت عن مواقع امنية في مناطق شرق الرمادي وعرضتها كفرص استثمارية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “لجان من وزارتي الدفاع والمالية قامت بعمليات جرد لمواقع وزارة الدفاع بعد اخلاء عدد من مواقعها نتيجة استقرار الاوضاع الامنية في مناطق اقضية الحبانية والخالدية ومناطق اخرى شرقي مدينة الرمادي ومدن الانبار الاخرى “.

وأضاف، أن “اللجان المشتركة اتفقت على تحويل الاراضي المشغولة من قبل وزارة الدفاع الى وزارة المالية منها عرض مقر اللواء الثامن لاستثمار فضلا عن مواقع اخرى يتم التداول فيها لعرضها كفرص استثمارية وتغير جنسها بعد ان تقدمت شركات عربية وعالمية لاستثمار هذه المواقع التي تقع داخل المدن “.



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