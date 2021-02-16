الخارجية تصدر بياناً بشأن احداث اربيل: الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة المرتكبين

2021/02/16 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل، فيما اكدت ان الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب.وقالت الوزارة في بيان، “ندينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها يوم امس الاثنين”، مبينة ان “الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل […]

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