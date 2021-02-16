الخارجية تؤكد إستمرار التحقيقات المشتركة بشأن العملية الإرهابية التي إستهدفت أربيل

2021/02/16 | 17:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها.وأكدت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنَّ “الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه …

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