2021/02/16 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الديمقراطي الكردستاني يتهم فصيلاً بتنفيذ الهجوم على أربيل تحت عباءة الحشد الشعبي

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