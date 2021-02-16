القدو: نرفض اتهام الحشد الشعبي بقصف أربيل

2021/02/16 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ نينوى..أبدى السياسي الشبكي وعد القدو، الثلاثاء، رفضه اتهام الحشد الشعبي في القصف الأخير الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال القدو لوكالة /لمعلومة/ إن “الحشد ليس علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ويجب الابتعاد عن كيل التهم الجاهزة والمؤامرات التي تحاك ضد هذه المؤسسة التي ضحت بالغالي والنفيس”.

وأضاف أن “الحشد مؤسسة رسمية ولا تقوم بهذه الأفعال ، وهنالك مؤامرة تقودها أمريكا والإعلام الخليجي وتقف معها بعض القيادات الكردية، يراد منها زج الحشد في هذه العملية”.

واستهدفت سلسلة صواريخ يوم أمس مطار أربيل الدولي، وأدت لمقتل مقاول مدني متعاقد مع الجيش الأمريكي وإصابة آخرين.



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