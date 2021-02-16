اتهمته بالتشهير.. النيابة العامة الروسية تطلب فرض غرامة على نافالني

2021/02/16 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة الروسية، الثلاثاء، غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو) بحق المعارض المسجون، أليكسي نافالني، الذي يحاكم بتهمة التشهير حيال محارب سابق، وهي إحدى القضايا الكثيرة المرفوعة ضد العدو الأبرز للكرملين.

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