2021/02/16 | 17:34 - المصدر: سفن سكاي

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حصلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على استثناء من مجلس الوزراء يسمح لها باستمرار دوري الكرة الممتاز بالرغم من اجراءات حضر التجوال بعد زيادة نسبة الاصابات المسجلة بفيروس كورونا

و سمح مجلس الوزراء باستمرار دوري الكرة الممتاز يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع

مجلس الوزراء منع استئناف منافسات دوري الدرجة الاولى وحصلت الموافقة على استمرار الدوري الممتاز فقط.

وانهت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة منافسات المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز على ان تعود لأستئناف المسابقة في الاسبوع المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوافق على استمرار دوري الكرة الممتاز ..



لكن بشروط 7 SKY TV.

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