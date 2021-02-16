زيارة البابا على طاولة اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني برئاسة الأعرجي

2021/02/16 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى العراق، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس وكلاء الأمن الوطني.

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وذكر بيان لإعلام مستشارية الأمن الوطني تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2021)، أنه "ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس وكلاء الأمن الوطني، الذي عقد في مبنى مستشارية الأمن القومي، بحضور وكلاء الوزارات والأجهزة الأمنية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملفات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس".

واضاف، "وقدّم وكيل وزير الخارجية، إيجازا عن زيارة قداسة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى العراق، وإجراءات الوزارة واستعداداتها لاستقبال الضيف المهم".

وأشار الأعرجي وفقا للبيان، إلى أن "زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى العراق مهمة، وتصب في دعم العراق وتعزيز مبدأ حوار الأديان"، مؤكدا أن "على الجميع دعم وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأخرى، لإنجاح هذه الزيارة المهمة، وتأكيداً لاستقرار العراق أمنياً".

وتابع، "كما ناقش المجلس الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

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